Summit Middle School 2016-17 first semester gold-level honor roll | SummitDaily.com

Summit Middle School wishes to recognize its 2016-17 first semester honor roll recipients. Below, the list of gold-level honorees for maintaining a 3.5 or higher GPA in all classes, with the allowance of one grade at 2.5 or 3.0. The silver-level recipients will run in next Monday’s edition. Congratulations, honor roll members.

6th:

Stone Hunter Amsbaugh

Eli Chapman Ash

Christian Hale Broughton

Cody James Brown

Alina Grace Cospolich

Christopher Charles Nathe Darst

Magnolia Jane Fisk

Anna Lynn Garvert

Anna Belle Gledhill

Liam Tristan Hagan

Cecilia Ann Edgar Lowe

Lila McKinley Murray

Logan Eleanor Reid

Dominykas Remeikis

Autumn Rhynette Rivera

Nina Lee Schamberger

John David Schierholz

Keaton Robert Smith

Shelby Hope Stais

Jackson Robert True

Joanna Cabbell White

7th:

Lily May Airey

Abigail Elizabeth Anderson

Emily Sage Carisch

Mikaela Jean Clark

Emma Leigh Coleman

Isabella Jean Comai

Elizabeth Virginia Darst

Ella Jane Eland

Kevin Patrick Gallagher

Riley Kate Gallen

Calvin Hickey Hanson

Kayla Hickey Hanson

Samantha Elizabeth Hessel

Stephanie Nicole Horvath

Olivia Marie Jardon

Emily Lynn Koetteritz

Sophia Isabella Lytle

Faith H. Lagunero McMahon

Feruza Muhamed

Maya Kay Sabo

Jenna Megan Sheldon

Olyvia Lynn Snyder

Lucas Bradley Sudduth

Sophia Priscilla Vaine

Marin Aurel Ward

Isaac Tunu-Leiato Webster

Brendan Edward Young

8th:

Tucker Raymond Berg

Kyra Dawn Bowden

Nathan Alexander Bremer

Samuel Jeffrey Burke

Connor Jacob Davis

Silas Phillip Gallagher

Ruby Rose Gerard

Mai Ly Christine Hagan

Sophia Rose Henry

Foster Robert Krueger

Alec Don Murray

Matthew Robinson Shaffer

Sophia Eileen Shelden

Peter Joseph Vos

Abigail Grace Wineland