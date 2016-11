LIVE from Loveland Ski Area 2016 opening day | SummitDaily.com

After a long wait, Loveland Ski Area is open for the 2016-17 riding season with top-to-bottom skiing and snowboarding on Mambo, Catwalk and Home Run. Browse the feed for sights and sounds from the slopes on a long-overdo opening day.

<div class=”scrbbl-embed” data-src=”/event/2395317/34445″></div>

<script>(function(d, s, id) {var js,ijs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js”;ijs.parentNode.insertBefore(js, ijs);}(document, ‘script’, ‘scrbbl-js’));</script>