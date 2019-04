Colorado Immigrant Rights Coalition to host educational event

SPANISH

Unase con nosotros en un evento con Unidos por la igualdad el Domingo, 28 de Abril para informarse sobre que es una “Carga Pública”?

La carga pública es un elemento de la ley de inmigración que permite a las autoridades federales negar el estatus legal a las personas que dependen principalmente del gobierno para su subsistencia. Existe una propuesta del gobierno federal para ampliar el alcance de la carga pública para incluir programas de asistencia médica y asistencia alimentaria.

Venga y aprenda más sobre las reglas de cargos públicos, los cambios propuestos y cómo pueden impactar la petición de un inmigrante para cambios en el estatus legal.

El evento es a las 2 p.m. en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Silverthorne.

ENGLISH

The Colorado Immigrant Rights Coalition is hosting an educational event on public charge at 2 p.m. at the Our Lady of Peace Catholic Church in Silverthorne on Sunday.

Public charge is an element of immigration law that allows federal authorities to deny legal status to people who depend primarily on the government for their subsistence. There is a proposal from the federal government to expand the scope of the public charge to include medical assistance and food assistance programs.

The event on Sunday will help to educate people about the rules of public charge, the proposed changes and how they could impact an immigrant’s request for changes in legal status.