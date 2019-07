Results: Summit Trail Running Series, Baker’s Tank 7K/11K

Runners embark from the start line Wednesday evening as part of the Baker's Tank 7K/11K.

Courtesy Vincent Hutton

BRECKENRIDGE — The 2019 Summit Trail Running Series continued Wednesday evening with the annual Baker’s Tank 7K/11K.

Next up, the series will next host the Horseshoe Gulch 6K/14K on July 24. For more information visit, BreckenridgeRecreation.com/programs/special-events-and-tournaments/summit-trail-running-series

Short course

Girls 10-12

1. Ella Hagen, 42:29

2. Cecelia Miner, 52:36

3. Olivia Lyman, 01:02:14

Girls 13-17

1. Hope Stark, 36:54

2. Aubrey Surage, 37:10

3. Ellie Linneburger, 40:25

Women 18-29

1. Natalie Choy, 41:20

2. Melissa Riley, 43:35

3. Bree Ensor, 50:20

Women 30-39

1. Jenny Wong, 42:59

2. Jamie Pestien, 45:27

3. Paige Sims, 55:42

Women 40-49

1. Kim Benedict, 45:54

2. Margaret McCoy, 49:01

3. Kelly Lyman, 55:16

Women 50-59

1. Eva Hagen, 39:08

2. Deb Gormley, 46:43

3. Susan LeClair, 58:48

Women 60+

1. Sunjun Kang, 01:11:27

Boys 10-12

1. William Bentley, 42:15

2. Wentzle Shotts, 47:09

Boys 13-17

1. Nicholas Huger, 32:47

2. Ryan Montera, 34:30

3. Connor Baty, 34:31

Men 30-39

1. Steven Ensor, 50:43

Men 40-49

1. Stephan Nicolas, 41:44

2. Dan Lee, 50:50

3. Thad Eldredge, 01:00:42

Men 50-59

1. Scott Siriano, 36:46

2. Kevin Malone, 49:04

3. Michael Dayton, 52:28

Long course

Girls 13-17

1. Sara Aadalen, 01:04:11

2. Grace Staberg, 01:09:44

Women 18-29

1. Kacey Doner, 01:03:28

2. Devon Hagan, 01:23:33

3. Kelsy Maxie, 01:26:16

Women 30-39

1. Whitney Henceroth, 01:09:11

2. Sara Stallings, 01:10:56

3. Tracy Larson, 01:15:12

Women 40-49

1. Jennifer Schappert, 01:11:18

2. Jaime Falcon, 01:12:39

3. Jill Sorensen, 01:15:59

Women 50-59

1. Anne Bradford, 01:58:42

2. Elaine Gort, 01:58:44

Women 60+

1. Theresa Burst, 01:41:14

Boys 13-17

1. Samuel Burke, 58:41

2. Jeremiah Vaille, 01:01:51

3. Paul Hans, 01:02:43

Men 18-29

1. Mason Mitchell, 55:10

2. Skylar Drakos, 56:34

3. Joshua Ernst, 01:02:59

Men 30-39

1. Trevor Wagner, 01:02:57

2. Aaron Serna, 01:09:01

3. Alex Johnson, 01:09:58

Men 40-49

1. Mark Martin Williams, 58:10

2. Teague Holmes, 01:02:51

3. Jacob Hallen, 01:07:56

Men 50-59

1. Mark Hurlbert, 01:03:55

2. Danny Gnojek, 01:04:23

3. Michael Hagen, 01:07:10