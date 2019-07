Letter to the editor: Stand up for our hardworking immigrant neighbors and their families

Mountain Dreamers stands with our Summit County families and all immigrant families as we strongly oppose the announced Immigrations and Customs Enforcement raids targeting families in their homes throughout the U.S., including Colorado.

We believe the president’s advance notice of the ICE raids, in which he announced that “ICE will begin the process of removing the millions” of undocumented immigrants in the U.S., and the subsequent postponement “for two weeks” for negotiations, is a cruel political ploy designed to instill fear in immigrant families and to stoke an irrational fear of immigrants in his political base.

We believe a threat to separate families should never be a negotiating tactic for any government leader.

Here in Summit County and the mountain region, our friends and neighbors are afraid and have been calling local attorneys and support agencies to express their fears. Their No. 1 fear is they will be separated from their children. That this threat comes directly from the very top of our national government is indefensible.

We are also very concerned with continuing reports of families and children being held in detention at the U.S border in inhumane, unsafe and worsening conditions. We believe our nation has the wealth and resources as well as the legal and moral responsibility to humanely and efficiently process the families seeking political asylum, safety and a better life in the U.S.

We urge all residents of Summit County, especially our local elected leaders, to stand up with Mountain Dreamers and voice strong support for our hardworking and productive immigrant neighbors and their families, and voice firm opposition to any actions designed to sow fear and division in our community.

Summit and the mountain region is our community. We stand up in support of our friends, our neighbors, our colleagues and our classmates. Mountain Dreamers believes we are one community, and stronger because of it.

• • •

Mountain Dreamers está al lado de nuestras familias inmigrantes de los condados de Summit y Colorado y se opone firmemente a las redadas anunciadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que atacan a las familias en sus hogares en los EE. UU., Incluido Colorado.

Creemos que el aviso anticipado del presidente de EE. UU. Sobre las redadas de ICE, en las que anunció que “ICE comenzará el proceso de remoción de los millones” de inmigrantes indocumentados en los EE. UU., Y el posterior aplazamiento “por dos semanas” para las negociaciones, es una Truco político cruel diseñado para infundir miedo en las familias inmigrantes, y para avivar un miedo irracional a los inmigrantes en su base política.

Creemos que una amenaza para separar a las familias nunca debe ser una táctica de negociación para ningún presidente o gobierno estadounidense.

Aquí en Summit y la región de la montaña, nuestros amigos y vecinos tienen miedo, y han estado llamando a los abogados locales y agencias de apoyo para expresar sus temores. Su temor número uno es que serán separados de sus hijos. Que esta amenaza provenga directamente de lo más alto de nuestro gobierno nacional es indefendible.

También estamos muy preocupados por los informes continuos de familias y niños detenidos en la frontera de los Estados Unidos en condiciones inhumanas, inseguras y que empeoran. Creemos que nuestra nación tiene la riqueza, los recursos y la responsabilidad legal y moral de procesar de manera humana y eficiente a las familias que buscan asilo político, seguridad y una vida mejor en los EE. UU.

Exhortamos a todos los residentes del Condado de Summit, especialmente a nuestros líderes locales electos, póngase de pie con los Soñadores de las Montañas y a expresar su firme apoyo a nuestros vecinos inmigrantes, trabajadores y productivos, ya expresar su firme oposición a cualquier acción diseñada para sembrar el miedo y la división en nuestra comunidad.

Cumbre y la región de la montaña es nuestra comunidad. Nos levantamos para apoyar a nuestros amigos, vecinos, colegas y compañeros de clase. ¡Los Mountain Dreamers creen que somos una comunidad, y más fuertes por eso!